ЗСУ знищили 250 окупантів та півдесятка артсистем: нові втрати росіян

Українські бійці за добу ліквідували ще 250 окупантів та знищили п'ять артсистем ворога. Всього Росія втратила від початку повномасштабної війни вже 46 500 своїх військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.08 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили склади боєприпасів під Чорнобаївкою і вдарили по засобах ППО ворога в Херсоні.
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