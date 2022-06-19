ВСУ уничтожили 250 оккупантов и один вертолет: названы новые потери России

За минувшие сутки оккупационные войска потеряли 250 человек из личного состава. Всего число ликвидированных в Украине российских военных превышает 33 600 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов на 19 июня ориентировочно составили:
Напомним, накануне ВСУ уничтожили 87 российских военных и 2 склада с боеприпасами на Донбассе.
Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись под Северодонецком и ведут обстрелы почти по всей линии фронта.