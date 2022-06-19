ЗСУ знищили 250 окупантів і один вертоліт: названі нові втрати Росії

За минулу добу окупаційні війська втратили 250 осіб з особового складу. Всього число ліквідованих в Україні російських військових перевищує 33 600 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів на 19 червня орієнтовно склали:
Нагадаємо, напередодні ЗСУ знищили 87 російських військових і 2 склади з боєприпасами на Донбасі.
Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися під Сєвєродонецьком і ведуть обстріли майже по всій лінії фронту.