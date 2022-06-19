ЗСУ знищили 250 окупантів і один вертоліт: названі нові втрати Росії
Фото: російські війська за добу втратили 250 бійців (Getty Images)
За минулу добу окупаційні війська втратили 250 осіб з особового складу. Всього число ліквідованих в Україні російських військових перевищує 33 600 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів на 19 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 33600 (+250) осіб ліквідовано,
- танків - 1468 (+3),
- бойових броньованих машин - 3577 (+4),
- артилерійських систем - 745 (+6),
- РСЗВ - 235 (+2),
- засоби ППО - 98 (+0),
- літаків - 216 (+0),
- вертольотів - 181 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 598 (+4),
- крилаті ракети - 130 (+1),
- Кораблі / катери - 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2523 (+10),
- спеціальна техніка - 55 (+0).
Нагадаємо, напередодні ЗСУ знищили 87 російських військових і 2 склади з боєприпасами на Донбасі.
Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися під Сєвєродонецьком і ведуть обстріли майже по всій лінії фронту.