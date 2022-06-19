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ЗСУ знищили 250 окупантів і один вертоліт: названі нові втрати Росії

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Київ, Неділя 19 червня 2022 10:14
ЗСУ знищили 250 окупантів і один вертоліт: названі нові втрати Росії Фото: російські війська за добу втратили 250 бійців (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу окупаційні війська втратили 250 осіб з особового складу. Всього число ліквідованих в Україні російських військових перевищує 33 600 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Загальні бойові втрати окупантів на 19 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 33600 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків - 1468 (+3),
  • бойових броньованих машин - 3577 (+4),
  • артилерійських систем - 745 (+6),
  • РСЗВ - 235 (+2),
  • засоби ППО - 98 (+0),
  • літаків - 216 (+0),
  • вертольотів - 181 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 598 (+4),
  • крилаті ракети - 130 (+1),
  • Кораблі / катери - 14 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2523 (+10),
  • спеціальна техніка - 55 (+0).

Нагадаємо, напередодні ЗСУ знищили 87 російських військових і 2 склади з боєприпасами на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися під Сєвєродонецьком і ведуть обстріли майже по всій лінії фронту.

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