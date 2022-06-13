ВСУ уничтожили 150 оккупантов за сутки: названы новые потери России

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 150 оккупантов за сутки. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 300 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери противника на 13 июня ориентировочно составляют:
Напомним, на юге за сутки ВСУ уничтожили 22 российских захватчика и склад боеприпасов.
Кроме того, украинские военные уничтожили склад боеприпасов и 18 российских захватчиков на востоке.
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