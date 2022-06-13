ЗСУ знищили 150 окупантів за добу: названо нові втрати Росії

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 150 окупантів за добу. Загалом Росія втратила у війні проти України близько 32 300 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
За даними відомства, найбільші втрати окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати противника на 13 червня орієнтовно складають:
Нагадаємо, на півдні за добу ЗСУ знищили 22 російські загарбники та склад боєприпасів.
Крім того, українські військові знищили склад боєприпасів та 18 російських загарбників на сході.
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