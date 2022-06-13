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ЗСУ знищили 150 окупантів за добу: названо нові втрати Росії

Фото: ЗСУ ліквідували ще 150 російських окупантів за добу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 150 окупантів за добу. Загалом Росія втратила у війні проти України близько 32 300 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

За даними відомства, найбільші втрати окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника на 13 червня орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків - 1432 (+2),
  • бойових броньованих машин - 3492 (+8),
  • артилерійських систем - 718 (+3),
  • РСЗВ - 226 (+0),
  • засоби ППО - 97 (+0),
  • літаків - 213 (+1),
  • вертольотів - 178 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 585 (+3),
  • крилаті ракети - 125 (+0),
  • кораблі/катери - 13 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5),
  • спеціальна техніка - 54 (+0).

Нагадаємо, на півдні за добу ЗСУ знищили 22 російські загарбники та склад боєприпасів.

Крім того, українські військові знищили склад боєприпасів та 18 російських загарбників на сході.

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