ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов на Востоке
Фото: украинские военные (facebook com MinistryofDefence UA)
Украинские военные уничтожили склад боеприпасов и 18 российских захватчиков на Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативно-тактической группировки "Восток".
Защитники Украины за 12 июня также уничтожили по одному ББМ, АТТ, миномету и СПГ.
Подчеркивается, что Вооруженные силы продолжают сдерживать оккупантов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский отметил, что российская армия может достичь 40 тысяч потерь личного состава уже в июне.
Кроме этого, министр обороны Алексей Резников рассказал зачем Украина объявляла обучение в феврале.