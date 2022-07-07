ВСУ ударили по скоплению российской техники в Чернобаевке. Уже в 25-й раз

В четверг, 7 июля, украинские военные снова ударили по оккупантам в Чернобаевке Херсонской области. Этот удар оказался юбилейным, уже 25-м.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в Facebook.
"Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно промолчать", - написал он.
По словам Арестовича, на этот раз ВСУ нанесли огневое поражение по скоплению техники в 14.23.
"По состоянию на 15.37 продолжается горение и детонация БП", - добавил он.
Как сообщалось, украинские военные постоянно избивают по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.
Дошло до того, что оккупанты начинают паниковать от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут тех, кто готов стать "пушечным мясом".
Также по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в области есть своя "Чернобаевка" - это поселок Белогоровка, недалеко от которой ВСУ постоянно уничтожали понтонные переправы российских войск через Северский Донец и много вражеской техники. "Чернобаевку" можно найти и в других городах Украины.
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