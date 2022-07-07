ВСУ ударили по скоплению российской техники в Чернобаевке. Уже в 25-й раз

В четверг, 7 июля, украинские военные снова ударили по оккупантам в Чернобаевке Херсонской области. Этот удар оказался юбилейным, уже 25-м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в Facebook .

"Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно промолчать", - написал он.

По словам Арестовича, на этот раз ВСУ нанесли огневое поражение по скоплению техники в 14.23.

"По состоянию на 15.37 продолжается горение и детонация БП", - добавил он.