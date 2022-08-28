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ВСУ ударили по пяти "артериям" россиян в Херсонской области: у врага много потерь

Фото: ВСУ ударили по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные попали по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке и по двум складам боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Огневые задачи ракетно-артиллерийских подразделений реализованы попаданием по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, в том числе и 35-й рашистской армии в Новой Каховке", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне.

"Подтвержденные потери врага составляют 11 рашистов, 3 единицы авто-бронетехники и самоходную гаубицу "Мста-С". Мост и переправа через реку Ингулец находятся под нашим огневым контролем, поражены и не функционируют", - добавили в ОК "Юг".

Как сообщалось, в воскресенье, 28 августа, ВСУ нанесли удар по заводу "Сокол" во временно оккупированной Новой Каховке. Там находится штаб российских оккупантов.

Напомним, ранее ВСУ нанесли удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в Херсонской области.

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Херсонская область