ВСУ ударили по пяти "артериям" россиян в Херсонской области: у врага много потерь

Украинские военные попали по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке и по двум складам боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Юг ".

"Огневые задачи ракетно-артиллерийских подразделений реализованы попаданием по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, в том числе и 35-й рашистской армии в Новой Каховке", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне.

"Подтвержденные потери врага составляют 11 рашистов, 3 единицы авто-бронетехники и самоходную гаубицу "Мста-С". Мост и переправа через реку Ингулец находятся под нашим огневым контролем, поражены и не функционируют", - добавили в ОК "Юг".