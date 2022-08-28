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ЗСУ вдарили по п'ятьох "артеріях" росіян в Херсонській області: у ворога багато втрат

Фото: ЗСУ вдарили по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові влучили по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці та по двох складах боєприпасів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Вогневі завдання ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, зокрема й 35-ої рашистської армії в Новій Каховці", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, також уражено склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні.

"Підтверджені втрати ворога складають 11 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідну гаубицю "Мста-С". Міст та переправа через річку Інгулець перебувають під нашим вогневим контролем, уражені і не функціонують", - додали в ОК "Південь".

Як повідомлялось, у неділю, 28 серпня, ЗСУ завдали удару по заводу "Сокіл" у тимчасово окупованій Новій Каховці. Там знаходиться штаб російських окупантів.

Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали ударів по Дар'ївському мосту через річку Інгулець у Херсонській області.

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Херсонская область