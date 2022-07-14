ВСУ ударили по пунктам управления оккупантов и посадочной площадке в Новой Каховке

Окончательные потери противника уточняются.

Также сообщается, что оккупанты три раза с вертолетов Ка-52 нанесли удары по украинским позициями в Херсонской области. Без потерь.

Напомним, ночью в Новой Каховке снова взорвался склад с боеприпасами.

По данным журналиста Романа Цимбалюка, Вооруженные силы Украины накануне нанесли удар по пункту управления 106-й российской воздушно-десантной дивизии, погибли десятки оккупантов, в том числе командиры.