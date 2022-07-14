ЗСУ вдарили по пунктах управління окупантів і посадковому майданчику в Новій Каховці

Остаточні втрати противника уточнюються.

Також повідомляється, що окупанти тричі з вертольотів Ка-52 завдали ударів по українських позиціях в Херсонській області. Без втрат.

Нагадаємо, вночі у Новій Каховці знову вибухнув склад з боєприпасами.

За даними журналіста Романа Цимбалюка, Збройні сили України напередодні завдали удару по пункту управління 106-ї російської повітряно-десантної дивізії, загинули десятки окупантів, у тому числі командири.