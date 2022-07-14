RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ вдарили по пунктах управління окупантів і посадковому майданчику в Новій Каховці

Фото: ЗСУ вдарили по пунктах управління окупантів (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артур Родивилов

Українські військові завдали ударів по двох пунктах управління ворожих військ і посадковий майданчик в окупованій Новій Каховці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Остаточні втрати противника уточнюються.

Також повідомляється, що окупанти тричі з вертольотів Ка-52 завдали ударів по українських позиціях в Херсонській області. Без втрат.

Нагадаємо, вночі у Новій Каховці знову вибухнув склад з боєприпасами.

За даними журналіста Романа Цимбалюка, Збройні сили України напередодні завдали удару по пункту управління 106-ї російської повітряно-десантної дивізії, загинули десятки окупантів, у тому числі командири.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область