ЗСУ вдарили по пунктах управління окупантів і посадковому майданчику в Новій Каховці

Українські військові завдали ударів по двох пунктах управління ворожих військ і посадковий майданчик в окупованій Новій Каховці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Остаточні втрати противника уточнюються.
Також повідомляється, що окупанти тричі з вертольотів Ка-52 завдали ударів по українських позиціях в Херсонській області. Без втрат.
Нагадаємо, вночі у Новій Каховці знову вибухнув склад з боєприпасами.
За даними журналіста Романа Цимбалюка, Збройні сили України напередодні завдали удару по пункту управління 106-ї російської повітряно-десантної дивізії, загинули десятки окупантів, у тому числі командири.