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ЗСУ вдарили по позиції росіян на Донбасі: знищені "Гіацинт-С" та багато окупантів

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Донбас, Неділя 21 серпня 2022 11:50
ЗСУ вдарили по позиції росіян на Донбасі: знищені "Гіацинт-С" та багато окупантів Фото: ЗСУ вдарили по позиції росіян на Донбасі (t.me/ukrainian_navy)
Автор: Наталія Гурковська

На Донбасі морські піхотинці та артилеристи добре б’ють окупантів, нищачи живу силу та техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

"На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 2 танки, БМП та автомобіль з боєкомплектом ворога", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів. Завдяки цьому вдалося вбити 12 загарбників та знищити самохідну гаубицю "Гіацинт-С".

"Остаточні втрати ворога уточнюються", - додали військові.

Додамо, 152-мм САУ 2С5 "Гіацинт-С" призначена для ведення контрбатарейної боротьби, руйнування вогневих точок і польових споруд, боротьби з важкими САУ і танками противника. Приціл забезпечує ведення вогню із закритих позицій і прямим наведенням.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45 200 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 300 військовослужбовців країни-агресора.

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