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ВСУ ударили по оккупантам в Токмаке, которые разгружали боеприпасы: помогли патриоты

ВСУ уничтожили в Токмаке оккупантов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины ударили по оккупантах в Токмаке, когда они разгружали 10 вагонов с боеприпасами. Отмечается, что скорректировали огонь неизвестные патриоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фонд "Возвращайся живым" в Twitter.

Сообщается, что весь личный состав российских военных ликвидирован.

"Неизвестные патриоты успешно скорректировали огонь по оккупантам в Токмаке в Запорожской области. Весь личный состав россиян, которые разгружали 10 вагонов с боеприпасами, ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что присоединится к движению сопротивления и помочь уничтожать врага может каждый. В частности, это можно сделать через проект "Ищем врага".

Ранее мы сообщали, что украинские морпехи уничтожили экипаж вражеского танка Т-72.

Также мы писали, что украинские военные на Юге ночью уничтожили 14 оккупантов и их технику.

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