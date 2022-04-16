ВСУ ударили по оккупантам в Токмаке, которые разгружали боеприпасы: помогли патриоты

Сообщается, что весь личный состав российских военных ликвидирован.

"Неизвестные патриоты успешно скорректировали огонь по оккупантам в Токмаке в Запорожской области. Весь личный состав россиян, которые разгружали 10 вагонов с боеприпасами, ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что присоединится к движению сопротивления и помочь уничтожать врага может каждый. В частности, это можно сделать через проект "Ищем врага".