ЗСУ вдарили по окупантам у Токмаку, які розвантажували боєприпаси: допомогли патріоти

Збройні сили України вдарили по окупантах у Токмаку, коли вони розвантажували 10 вагонів з боєприпасами. Зазначається, що скорегували вогонь невідомі патріоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фонд "Повертайся живим" у Twitter.
Повідомляється, що весь особовий склад російських військових ліквідовано.
"Невідомі патріоти успішно скоригували вогонь по окупантах у Токмаку у Запорізькій області. Весь особовий склад росіян, які розвантажували 10 вагонів із боєприпасами, ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що приєднатися до руху опору і допомогти знищувати ворога може кожен. Зокрема, це можна зробити через проєкт "Шукаємо ворога".
Раніше ми повідомляли, що українські морпіхи знищили екіпаж ворожого танка Т-72.
Також ми писали, що українські військові на Півдні вночі знищили 14 окупантів та їхню техніку.
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