ЗСУ вдарили по окупантам у Токмаку, які розвантажували боєприпаси: допомогли патріоти

Повідомляється, що весь особовий склад російських військових ліквідовано.

"Невідомі патріоти успішно скоригували вогонь по окупантах у Токмаку у Запорізькій області. Весь особовий склад росіян, які розвантажували 10 вагонів із боєприпасами, ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приєднатися до руху опору і допомогти знищувати ворога може кожен. Зокрема, це можна зробити через проєкт "Шукаємо ворога".