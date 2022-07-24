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ВСУ уничтожили командный пункт россиян в Красном Луче

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Украина, Воскресенье 24 июля 2022 11:30
ВСУ уничтожили командный пункт россиян в Красном Луче Фото: ВСУ уничтожили командный пункт россиян в Красном Луче
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают громить точки дислокации российских оккупантов. Так, ВСУ с помощью HIMARS уничтожили командный пункт россиян в оккупированном Красном Луче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

ВСУ уничтожили командный пункт россиян в Красном Луче

"Этой ночью с помощью HIMARS был нанесён высокоточный удар по гостинице в городе Красный Луч, где располагался командный пункт одного крупного воинского подразделения агрессоров", - говорится в сообщении.

По его словам, ракеты ложились точно на крышу гостиницы, проламывая бетонные перекрытия сверху донизу.

По данным разведки, количество погибших и раненых достигает 100 человек.

Отметим, Красный Луч Луганской области оккупирован боевиками с весны 2014 года.

Как сообщалось, украинская армия взяла под свой контроль два населенных пункта Херсонской области, один из них - частично. ВСУ разместились так, что оккупанты оказались в окружении.

Напомним, во временно оккупированном Лисичанске Луганской области был уничтожен штаб российского полка и ликвидированы 50 военных.

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