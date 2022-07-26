ЗСУ вдарили по казармах російського ОМОНу у Лисичанську: наслідки

Фото: ЗСУ вдарили по казармах російського ОМОНу у Лисичанську (Getty Images)

Українські військові завдали удару по казармах російських загарбників у тимчасово окупованому Лисичанську. Внаслідок удару ліквідовано 12 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратегічне командування ЗСУ.

"В окупованому Лисичанську відбулась "БУМ-вечірка", загинуло 12 орків з руснявого ОМОНу. Орки жаліються, що хтось здав їх місце дислокації", - прокоментували в командуванні. Там також показали фото з листування окупантів, де вказані прізвища загиблих.