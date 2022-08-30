Россия перебрасывает колонны техники из Крыма в Херсонскую область

"Россияне формируют большие колонны техники в Крыму и отправляют в сторону временно оккупированной Херсонской области", - сообщил он.

По словам Хланя, важно, чтобы эта техника не была переброшена к линии фронта.

"И вот мы наблюдаем - снова четкие прилеты по Антоновскому мосту, - рассказал он. - А колонны пусть только появятся в поле зрения HIMARS и будет оккупантам еще одна Бриловка".

Отметим, о переброске колонн российской техники из Крыма в оккупированную херсонскую область сообщил и глава Меджлиса Рефат Чубаров. По его данным на вчерашний вечер, около 400 армейских машин выехали из российских воинских частей вокруг Симферополя и колонной отправились по Джанкойской трассе в сторону Херсона.

"Продолжается формирование новой колонны в Симферополе из тяжелых автомашин, танков, БТРоов, прибывающих со стороны Феодосии", - написал он в Facebook, уточнив, что первая колонна на Херсон отправилась еще вчера.