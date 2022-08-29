Арестович оценил возможность переброски нового армейского корпуса РФ в Херсон
Вероятность переброски 3-его армейского корпуса РФ, который состоит из 15 тысяч военных, на Херсонское направление небольшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
Арестович сообщил, что 3-ий армейский корпус, который недавно сформировала Россия, уже находится на территории Украины. При этом его местоположение он не раскрывает.
По словам советника главы ОП, солдат корпуса перебросили на разные направления, и для какого-либо перевода им нужно как минимум собраться вместе.
Кроме того, для переброски армии необходимы целые мосты и понтонные переправы.
Арестович отметил, что украинские военные прервали или практически прервали снабжения россиян через мосты, а также уничтожили паромные переправы в Херсонской области. Он добавил, что сегодня було уничтожено минимум две переправы.
"То есть мы подавляем их попытки снабжать свои группировки на правом берегу…Идет боевая работа", - сказал он
Напомним, украинские военные сегодня начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.
Украинские защитники отбили из-под российской оккупации четыре села на юге.
Кроме того, Вооруженные силы в Херсонской области уничтожили почти все большие мосты, оставив лишь пешеходные переходы.
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