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Арестович оценил возможность переброски нового армейского корпуса РФ в Херсон

Новина українською →
Понедельник 29 августа 2022 22:41
Арестович оценил возможность переброски нового армейского корпуса РФ в Херсон Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Вероятность переброски 3-его армейского корпуса РФ, который состоит из 15 тысяч военных, на Херсонское направление небольшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

Арестович сообщил, что 3-ий армейский корпус, который недавно сформировала Россия, уже находится на территории Украины. При этом его местоположение он не раскрывает.

По словам советника главы ОП, солдат корпуса перебросили на разные направления, и для какого-либо перевода им нужно как минимум собраться вместе.

Кроме того, для переброски армии необходимы целые мосты и понтонные переправы.

Арестович отметил, что украинские военные прервали или практически прервали снабжения россиян через мосты, а также уничтожили паромные переправы в Херсонской области. Он добавил, что сегодня було уничтожено минимум две переправы.

"То есть мы подавляем их попытки снабжать свои группировки на правом берегу…Идет боевая работа", - сказал он

Напомним, украинские военные сегодня начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.

Украинские защитники отбили из-под российской оккупации четыре села на юге.

Кроме того, Вооруженные силы в Херсонской области уничтожили почти все большие мосты, оставив лишь пешеходные переходы.

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Алексей Арестович Херсон
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