Росія перекидає колони техніки з Криму в Херсонську область

"Росіяни формують великі колони техніки в Криму і відправляють у бік тимчасово окупованої Херсонської області", - повідомив він.

За словами Хланя, важливо, щоб цю техніку не було перекинуто до лінії фронту.

"І от ми спостерігаємо - знову чіткі прильоти по Антонівському мосту, - розповів він. - А колони хай тільки з’являться у полі зору HIMARS і буде окупантам ще одна Брилівка".

Зазначимо, про перекидання колон російської техніки з Криму в окуповану Херсонську область повідомив голова Меджиліса Рефат Чубаров. За його даними на вчорашній вечір, близько 400 армійських машин виїхали з російських військових частин навколо Сімферополя і колоною вирушили Джанкойською трасою у бік Херсона.

"Продовжується формування нової колони у Сімферополі з важких автомашин, танків, БТРів, які прибувають з боку Феодосії", - написав він у Facebook, уточнивши, що перша колона на Херсон вирушила ще вчора.