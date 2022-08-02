Оккупанты подорвали свой поезд с боеприпасами в Херсонской области: что известно

На железнодорожной станции "Каланчак" в Херсонской области оккупанты подорвали собственный поезд, которые перевозил военную технику и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой портал ГУР Минобороны Украины .

Поезд оккупантов прибыл на станцию 31 июля. На следующий день около 8 утра российские войска начали разгрузку эшелона. С целью маскировки процесса и защиты от ударов HIMARS оккупанты применили мощные средства задымления.

"Приблизительно в 11:20 в районе проведения работ раздался взрыв. Точно определить его природу не удалось из-за плотного дымового занавеса. Впрочем, сразу после взрыва эшелон без предупреждения начал движение в направлении Крыма. Личный состав противника в панике разбежался", - рассказали в ГУР.

Вероятно, взрыв стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, который возник из-за неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы.