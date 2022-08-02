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Оккупанты подорвали свой поезд с боеприпасами в Херсонской области: что известно

Новина українською →
Херсон, Вторник 02 августа 2022 14:36
Оккупанты подорвали свой поезд с боеприпасами в Херсонской области: что известно Фото: оккупанты подорвали свой поезд с боеприпасами в Херсонской области (gur.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

На железнодорожной станции "Каланчак" в Херсонской области оккупанты подорвали собственный поезд, которые перевозил военную технику и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой портал ГУР Минобороны Украины.

Поезд оккупантов прибыл на станцию 31 июля. На следующий день около 8 утра российские войска начали разгрузку эшелона. С целью маскировки процесса и защиты от ударов HIMARS оккупанты применили мощные средства задымления.

"Приблизительно в 11:20 в районе проведения работ раздался взрыв. Точно определить его природу не удалось из-за плотного дымового занавеса. Впрочем, сразу после взрыва эшелон без предупреждения начал движение в направлении Крыма. Личный состав противника в панике разбежался", - рассказали в ГУР.

Вероятно, взрыв стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, который возник из-за неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы.

Кроме того, в ночь с 29 на 30 июля украинские военные ударили по российскому железнодорожному эшелону, прибывшему на станцию ​​Бриловка. Он насчитывал более 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами.

Ранее в ГУР рассказали, что перед ударами американских реактивных систем залпового огня HIMARS украинские военные консультируются с США.

Напомним, уже в ближайшее время общее число систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц.

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Херсон Российская Федерация
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