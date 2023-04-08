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ВСУ точними ударами знищили дрон, артустановку та кілька машин ворога, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ точними ударами знищили дрон та артустановку ворога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові на південному напрямку точними ударами ліквідували ворожий безпілотник, а також артустановку супротивника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"Наша авіація завдала двох ударів по зосередженню ворожих сил і засобів, у поєднанні з виконанням ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань. Їх результатом стали: підтверджена демілітаризація безпілотного розвідника типу "Мерлін", великокаліберної артустановки", - йдеться в повідомленні.

За словами спікера ОК "Південь", українські військові також ліквідували чотири одиниці автомобільної техніки противника та три російські наглядові пункти.

Тим часом авіація сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів. До того ж поблизу Мар'їнки було знищено російський штурмовик Су-25. Підрозділи ракетних військ та артилерії у свою чергу знищили склад боєприпасів росіян.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні сформували перші три ударні роти БПЛА, які допоможуть зберігати життя наших захисників.

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