ВСУ точними ударами знищили дрон, артустановку та кілька машин ворога, - ОК "Південь"

Українські військові на південному напрямку точними ударами ліквідували ворожий безпілотник, а також артустановку супротивника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.
"Наша авіація завдала двох ударів по зосередженню ворожих сил і засобів, у поєднанні з виконанням ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань. Їх результатом стали: підтверджена демілітаризація безпілотного розвідника типу "Мерлін", великокаліберної артустановки", - йдеться в повідомленні.
За словами спікера ОК "Південь", українські військові також ліквідували чотири одиниці автомобільної техніки противника та три російські наглядові пункти.
Тим часом авіація сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів. До того ж поблизу Мар'їнки було знищено російський штурмовик Су-25. Підрозділи ракетних військ та артилерії у свою чергу знищили склад боєприпасів росіян.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні сформували перші три ударні роти БПЛА, які допоможуть зберігати життя наших захисників.
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