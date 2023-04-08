ВСУ точними ударами знищили дрон, артустановку та кілька машин ворога, - ОК "Південь"

Українські військові на південному напрямку точними ударами ліквідували ворожий безпілотник, а також артустановку супротивника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"Наша авіація завдала двох ударів по зосередженню ворожих сил і засобів, у поєднанні з виконанням ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань. Їх результатом стали: підтверджена демілітаризація безпілотного розвідника типу "Мерлін", великокаліберної артустановки", - йдеться в повідомленні. За словами спікера ОК "Південь", українські військові також ліквідували чотири одиниці автомобільної техніки противника та три російські наглядові пункти.