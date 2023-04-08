RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ точными ударами уничтожили дрон, артустановку и несколько машин врага, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ точными ударами уничтожили дрон и артустановку врага (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные на южном направлении точными ударами ликвидировали вражеский беспилотник, а также артустановку противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"Нашей авиацией нанесено два удара по сосредоточению вражеских сил и средств, в сочетании с выполнением ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач. Их результатом стали: подтвержденная демилитаризация беспилотного разведчика типа "Мерлин", крупнокалиберной артустановки", - говорится в сообщении.

По словам спикера ОК "Юг", украинские военные также ликвидировали четыре единицы автомобильной техники противника и три российских наблюдательных пункта.

Тем временем авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов. К тому же, вблизи Марьинки был уничтожен российский штурмовик Су-25. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь уничтожили склад боеприпасов россиян.

Напомним, недавно мы писали, что в Украине сформировали первые три ударные роты БПЛА, которые помогут сохранять жизнь наших защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУВторжение России в Украину