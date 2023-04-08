ВСУ точными ударами уничтожили дрон, артустановку и несколько машин врага, - ОК "Юг"

Украинские военные на южном направлении точными ударами ликвидировали вражеский беспилотник, а также артустановку противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.
"Нашей авиацией нанесено два удара по сосредоточению вражеских сил и средств, в сочетании с выполнением ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач. Их результатом стали: подтвержденная демилитаризация беспилотного разведчика типа "Мерлин", крупнокалиберной артустановки", - говорится в сообщении.
По словам спикера ОК "Юг", украинские военные также ликвидировали четыре единицы автомобильной техники противника и три российских наблюдательных пункта.
Тем временем авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов. К тому же, вблизи Марьинки был уничтожен российский штурмовик Су-25. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь уничтожили склад боеприпасов россиян.
Напомним, недавно мы писали, что в Украине сформировали первые три ударные роты БПЛА, которые помогут сохранять жизнь наших защитников.
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