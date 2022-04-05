ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 80 оккупантов и десятки единиц техники

На Востоке Вооруженные силы Украины отбили атаку врага и уничтожили до 80 оккупантов и десятки единиц российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

"Ежедневно враг теряет технику и живую силу. Впрочем, российские пропагандисты об этом не расскажут, в их параллельной реальности лишь "продвижение вперед" и "без потерь". На самом же деле единственное направление, куда они движутся, это направление российского военного корабля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев ВСУ уничтожили:

Ранее мы сообщали, что Россия распространяет фейк о применении ВСУ хлора и фосфора на юге и востоке Украины.

Также мы писали, что ВСУ в Донецкой области за несколько часов обезвредили батальонную тактическую группу оккупантов.

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