ЗСУ за добу на Сході знищили 80 окупантів та десятки одиниць техніки
На Сході Збройні сили України відбили атаку ворога та знищили до 80 окупантів і десятки одиниць російської техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Зазначається, що українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв ЗСУ знищили:
- особового складу - до 80;
- танків - 4 (з них захоплено - 1);
- БТР - 9;
- БМП - 10;
- міномет - 1;
- БМ-21 - 1;
- АТ - 17;
- БПЛА - 1;
- паливозаправники - 2.
"Щодня ворог втрачає техніку та живу силу. Втім, російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "просування вперед" та "без втрат". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що Росія поширює фейк про застосування ЗСУ хлору та фосфору на півдні й сході України.
Також ми писали, що ЗСУ у Донецькій області за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу окупантів.
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