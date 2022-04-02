ВСУ в Донецкой области за несколько часов обезвредили батальонную тактическую группу оккупантов

В Донецкой области украинские военные за несколько часов обезвредили батальонную тактическую группу российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

"Оккупантов ждала "теплая" встреча. Украинские воины поздравили врага не теми цветами, на которые они рассчитывали. "Гвоздики", "Пионы", "Гиацинты" и другие подарки почему-то не понравились горе-воякам, которые не смогли выдержать такой радости и легли отдохнуть", - говорится в сообщении.

Однако, такое большое количество техники не осталось без внимания ВСУ.

Так, вчера, 1 апреля, оккупанты хотели активизировать наступательные действия сразу на нескольких направлениях.

Ранее мы сообщали, что нацгвардейцы в киевском направлении во время боев захватили российскую технику.

Также мы писали, что в Черниговской области силы сопротивления захватили вражескую технику.

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