ЗСУ за добу знищили 200 окупантів і 3 безпілотники: нові втрати Росії у війні
Фото: ЗСУ за добу знищили 200 окупантів і 3 безпілотники (Getty Images)
За минулу добу окупаційні війська втратили 200 осіб з особового складу. Всього число ліквідованих в Україні російських військових перевищує 33 800 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів на 20 Червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 33800 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1477 (+9),
- бойових броньованих машин - 3588 (+11),
- артилерійських систем - 749 (+4),
- РСЗВ - 238 (+3),
- засоби ППО - 98 (+0),
- літаків - 216 (+0),
- вертольотів - 181 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),
- крилаті ракети - 130 (+0),
- Кораблі / катери - 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4),
- спеціальна техніка - 55 (+0).
Нагадаємо, на півдні України ЗСУ знищили ворожу техніку, включаючи гармату-гаубицю, безпілотник і танк, а також десятки окупантів.
Раніше стало відомо, що ЗСУ розгорнули контрнаступ у Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції-розділити угруповання противника на кілька частин.