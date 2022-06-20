ru ua
Пн, 20 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ за добу знищили 200 окупантів і 3 безпілотники: нові втрати Росії у війні

Новость на русском →
Київ, Понеділок 20 червня 2022 09:37
ЗСУ за добу знищили 200 окупантів і 3 безпілотники: нові втрати Росії у війні Фото: ЗСУ за добу знищили 200 окупантів і 3 безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу окупаційні війська втратили 200 осіб з особового складу. Всього число ліквідованих в Україні російських військових перевищує 33 800 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.

За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Загальні бойові втрати окупантів на 20 Червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 33800 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1477 (+9),
  • бойових броньованих машин - 3588 (+11),
  • артилерійських систем - 749 (+4),
  • РСЗВ - 238 (+3),
  • засоби ППО - 98 (+0),
  • літаків - 216 (+0),
  • вертольотів - 181 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),
  • крилаті ракети - 130 (+0),
  • Кораблі / катери - 14 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4),
  • спеціальна техніка - 55 (+0).

Нагадаємо, на півдні України ЗСУ знищили ворожу техніку, включаючи гармату-гаубицю, безпілотник і танк, а також десятки окупантів.

Раніше стало відомо, що ЗСУ розгорнули контрнаступ у Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції-розділити угруповання противника на кілька частин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Починається історичний тиждень. Зеленський попередив про посилення активності Росії
Починається історичний тиждень. Зеленський попередив про посилення активності Росії
DAILY
Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу