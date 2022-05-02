ВСУ за сутки сбили 10 вражеских беспилотников

Преимущественно авиация оккупантов действует вне воздушного пространства Украины, или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов.

Поэтому целями украинских защитников все чаще становятся российские беспилотники "Орлан-10", которые в основном ведут воздушную разведку и корректируют огонь артиллерии оккупантов.

При этом "Орлан-10" может выполнять разные задачи, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком помех. Беспилотник несет серьезную угрозу для наших войск.

Стоимость одного "Орлана-10" составляет около 80-120 тысяч долларов, в зависимости от комплектации. Это российская разработка, однако практически ничего российского у него нет, вся "начинка" - импортная (США, Япония, Китай, Германия и др.).