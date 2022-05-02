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ВСУ за сутки сбили 10 вражеских беспилотников

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

На протяжении 1 мая ВСУ сбили 10 российских беспилотников "Орлан-10". При этом военные отметили, что вертолеты - вообще редкость, а самолеты оккупантов избегают ближних боев с украинскими истребителями и стараются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

Преимущественно авиация оккупантов действует вне воздушного пространства Украины, или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов.

Поэтому целями украинских защитников все чаще становятся российские беспилотники "Орлан-10", которые в основном ведут воздушную разведку и корректируют огонь артиллерии оккупантов.

При этом "Орлан-10" может выполнять разные задачи, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком помех. Беспилотник несет серьезную угрозу для наших войск.

Стоимость одного "Орлана-10" составляет около 80-120 тысяч долларов, в зависимости от комплектации. Это российская разработка, однако практически ничего российского у него нет, вся "начинка" - импортная (США, Япония, Китай, Германия и др.).

Напомним, ВСУ продолжают освобождать окрестности Харькова. Под контроль вернули четыре села.

Мы также писали о том, что оккупанты готовятся к наступлению и не оставляют надежд выйти на административные границы Херсонской области.

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