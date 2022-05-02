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ЗСУ за добу збили 10 ворожих безпілотників

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Протягом 1 травня ЗСУ збили 10 російських безпілотників "Орлан-10". При цьому військові зазначили, що вертольоти - взагалі рідкість, а літаки окупантів уникають ближніх боїв з українськими винищувачами і намагаються не входити в зону ураження зенітних ракетних комплексів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Переважно авіація окупантів діє поза повітряним простором України, або ж на тимчасово окупованій території, де противник суттєво наростив власні засоби ППО різних типів.

Тому цілями українських захисників все частіше стають російські безпілотники "Орлан-10", які в основному проводять повітряну розвідку і коригують вогонь артилерії окупантів.

При цьому "Орлан-10" може виконувати різні завдання, робити цілевказання, бути ретранслятором або постановником перешкод. Безпілотник несе серйозну загрозу для наших військ.

Вартість одного "Орлана-10" становить близько 80-120 тисяч доларів, залежно від комплектації. Це російська розробка, проте практично нічого російського у нього немає, вся "начинка" - імпортна (США, Японія, Китай, Німеччина та ін.).

Нагадаємо, ЗСУ продовжують звільняти околиці Харкова. Під контроль повернули чотири села.

Ми також писали про те, що окупанти готуються до наступу і не залишають надій вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

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