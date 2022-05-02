ЗСУ за добу збили 10 ворожих безпілотників

Переважно авіація окупантів діє поза повітряним простором України, або ж на тимчасово окупованій території, де противник суттєво наростив власні засоби ППО різних типів.

Тому цілями українських захисників все частіше стають російські безпілотники "Орлан-10", які в основному проводять повітряну розвідку і коригують вогонь артилерії окупантів.

При цьому "Орлан-10" може виконувати різні завдання, робити цілевказання, бути ретранслятором або постановником перешкод. Безпілотник несе серйозну загрозу для наших військ.

Вартість одного "Орлана-10" становить близько 80-120 тисяч доларів, залежно від комплектації. Це російська розробка, проте практично нічого російського у нього немає, вся "начинка" - імпортна (США, Японія, Китай, Німеччина та ін.).