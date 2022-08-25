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ВСУ за сутки "приземлили" 9 вражеских беспилотников

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Киев, Четверг 25 августа 2022 09:30
ВСУ за сутки "приземлили" 9 вражеских беспилотников Фото: ВСУ за сутки "приземлили" 9 вражеских беспилотников (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В течение дня, 24 августа, войска Воздушных сил ВСУ уничтожили 9 вражеских беспилотников, пытавшихся разведать позиции украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

"Вчера, 24 августа, в течение дня, враг по многим направлениям пытался разведать дислокацию наших войск, задействуя беспилотные летательные аппараты. Воины Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ конечно же сбивали их - всего "приземлили" 9 единиц", - говорится в сообщении.

Так, в частности, в Сумской и Черкасской областях украинские защитники уничтожили по одному, а в Черниговской области - 2 БПЛА, предположительно "Орлан-10".

Напомним, за прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 150 оккупантов и три вражеских вертолета.

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