ЗСУ за добу "приземлили" 9 ворожих безпілотників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

"Вчора, 24 серпня, протягом дня, ворог за багатьма напрямками намагався розвідати дислокацію наших військ, задіюючи безпілотні літальні апарати. Воїни Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ звичайно ж збивали їх - всього "приземлили" 9 одиниць", - йдеться в повідомленні.