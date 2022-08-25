ЗСУ за добу "приземлили" 9 ворожих безпілотників
Протягом дня, 24 серпня, війська Повітряних сил ЗСУ знищили 9 ворожих безпілотників, які намагалися розвідати позиції українських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
"Вчора, 24 серпня, протягом дня, ворог за багатьма напрямками намагався розвідати дислокацію наших військ, задіюючи безпілотні літальні апарати. Воїни Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ звичайно ж збивали їх - всього "приземлили" 9 одиниць", - йдеться в повідомленні.
Так, зокрема, в Сумській і Черкаській областях українські захисники знищили по одному, а в Чернігівській області - 2 БПЛА, імовірно "Орлан-10".
Нагадаємо, за минулу добу українські бійці знищили ще 150 окупантів і три ворожих вертольоти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.