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ЗСУ за добу "приземлили" 9 ворожих безпілотників

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Київ, Четвер 25 серпня 2022 09:30
ЗСУ за добу "приземлили" 9 ворожих безпілотників Фото: ЗСУ за добу "приземлили" 9 ворожих безпілотників (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Протягом дня, 24 серпня, війська Повітряних сил ЗСУ знищили 9 ворожих безпілотників, які намагалися розвідати позиції українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

"Вчора, 24 серпня, протягом дня, ворог за багатьма напрямками намагався розвідати дислокацію наших військ, задіюючи безпілотні літальні апарати. Воїни Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ звичайно ж збивали їх - всього "приземлили" 9 одиниць", - йдеться в повідомленні.

Так, зокрема, в Сумській і Черкаській областях українські захисники знищили по одному, а в Чернігівській області - 2 БПЛА, імовірно "Орлан-10".

Нагадаємо, за минулу добу українські бійці знищили ще 150 окупантів і три ворожих вертольоти.

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