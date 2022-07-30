ВСУ ликвидировали еще 170 оккупантов и десяток танков: новые потери россиян
Фото: уничтоженный российский танк Т-72 (Getty Images)
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 170 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла уже около 40 670 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Общие боевые потери противника на 30 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 40 670 (+170) человек ликвидировано,
- танков - 1759 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 39995 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 906 (+6) ед,
- РСЗО - 258 (+0) ед,
- средства ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов - 222 (+0) ед,
- вертолетов - 190 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 733 (+2),
- крылатые ракеты - 174 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19) ед,
- специальная техника - 78 (+1).
Напомним, в течение минувших суток украинские войска отбили штурмы россиян на Славянском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. Однако на некоторых из этих направлений продолжаются бои.
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