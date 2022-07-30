ВСУ ликвидировали еще 170 оккупантов и десяток танков: новые потери россиян

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 170 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла уже около 40 670 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Напомним, в течение минувших суток украинские войска отбили штурмы россиян на Славянском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. Однако на некоторых из этих направлений продолжаются бои.

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