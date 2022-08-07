ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

За минулу добу наші бійці ліквідували ще близько 300 окупантів. Також було знищено п'ять ворожих засобів ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Загальні бойові втрати противника на 7 серпня орієнтовно склали: особового складу - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано;

танків - 1805 (+3) од.;

бойових броньованих машин - 4055 (+4) од.;

артилерійських систем - 958 (+3) од.;

РСЗВ - 260 (+0) од.;

засоби ППО - 132 (+5) од.;

літаків - 223 (0) од.;

гелікоптерів - 191 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6) од.;

крилаті ракети - 182 (+0) од.;

кораблі/катери - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од.;

спеціальна техніка - 86 (+1) од.