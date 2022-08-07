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ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

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Неділя 07 серпня 2022 09:51
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

За минулу добу наші бійці ліквідували ще близько 300 окупантів. Також було знищено п'ять ворожих засобів ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника на 7 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків - 1805 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 4055 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 958 (+3) од.;
  • РСЗВ - 260 (+0) од.;
  • засоби ППО - 132 (+5) од.;
  • літаків - 223 (0) од.;
  • гелікоптерів - 191 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6) од.;
  • крилаті ракети - 182 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од.;
  • спеціальна техніка - 86 (+1) од.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за позаминулу добу наші воїни знищили ще 250 окупантів й десяток танків.

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