ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Фото: українські військові (Getty Images)
За минулу добу наші бійці ліквідували ще близько 300 окупантів. Також було знищено п'ять ворожих засобів ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника на 7 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано;
- танків - 1805 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 4055 (+4) од.;
- артилерійських систем - 958 (+3) од.;
- РСЗВ - 260 (+0) од.;
- засоби ППО - 132 (+5) од.;
- літаків - 223 (0) од.;
- гелікоптерів - 191 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6) од.;
- крилаті ракети - 182 (+0) од.;
- кораблі/катери - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од.;
- спеціальна техніка - 86 (+1) од.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за позаминулу добу наші воїни знищили ще 250 окупантів й десяток танків.
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