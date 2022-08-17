UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ строят непроходимую оборону: Наев рассказал о ситуации на севере страны

Фото: командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (mil.in.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы строят на севере страны непроходимую оборону. Наибольшее внимание сосредоточено на позициях, которые ближе всего находятся к границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ.

С таким заявлением выступил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, который посетил район выполнения задач одного из подразделений в Северной операционной зоне и осмотрел позиции и обсудил повышение оборонных возможностей.

Он обратил внимание на обустройство инженерных заграждений, которые будут прикрывать подходы к району обороны батальона.

"Минирование местности на подходах к нашим оборонительным позициям сохраняет существенные способности для отпора наступления. Это очень полезный боевой опыт, который основывается на длительных боевых действиях на востоке нашего государства", - Наєв.

По его словам, наибольшее внимание сейчас уделяется позициям, которые максимально приближены к государственной границе, поэтому подразделения, которые туда выдвигаются, за достаточно непродолжительное время исправно строят оборонительные позиции и принимают меры для повышения их устойчивости.

"Морально и психологически наши военнослужащие готовы к выполнению задач по назначению. Мы сделаем все необходимое, чтобы оборона на этом направлении была непроходимой для противника", - резюмировал Наєв.

Напомним, недавно в ВСУ оценили угрозу наступления на север Украины со стороны Беларуси.

Добавим, в Черниговской области ранее предупредили, что российская армия стянула много техники в Беларусь к границам Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныБеларусьЧерниговская областьСумская областьСергей Наев