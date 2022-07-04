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ВСУ стоят в километре от пригородов Херсона, но бои за город будут трудными, - Economist

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 04:19
ВСУ стоят в километре от пригородов Херсона, но бои за город будут трудными, - Economist Фото: ВСУ стоят в километре от пригородов Херсона (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Передовые подразделения ВСУ находятся в пределах снайперского выстрела, то есть примерно в километре от первых пригородов Херсона. Но бои за город будут тяжелыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Неназванный сотрудник украинской военной разведки также заявил, что следующие две недели будут еще более интересными. Сообщается, что коренным образом ситуацию могут изменить поставки большего числа западных ракетных систем, а пока на южное направление направили только некоторое количество американских гаубиц M777.

По словам источников издания, российские военные постоянно совершенствуют свои укрепления, насыщая линию обороны долговременными огневыми точками из бетона.

Наступлению украинской армии также не способствует открытый ландшафт Херсонской области, на котором войска оказываются уязвимыми для артиллерийских ударов. К тому же, пока на южном направлении не наблюдается трехкратный перевес ВСУ в живой силе и технике, который необходим для успешного наступления.

Напомним, высокопоставленные чиновники США считают, что России не хватает сил, чтобы полностью контролировать оккупированную территорию Херсонской области.

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