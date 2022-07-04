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ЗСУ стоять в кілометрі від передмість Херсона, але бої за місто будуть важкими, - Economist

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 04:19
ЗСУ стоять в кілометрі від передмість Херсона, але бої за місто будуть важкими, - Economist Фото: ЗСУ стоять в кілометрі від передмість Херсона (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Передові підрозділи ЗСУ знаходяться в межах снайперського пострілу, тобто приблизно в кілометрі від перших передмість Херсона. Але бої за місто будуть важкими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Неназваний співробітник української військової розвідки також заявив, що наступні два тижні будуть ще більш цікавими. Повідомляється, що докорінно ситуацію можуть змінити поставки більшого числа західних ракетних систем, а поки на південний напрямок направили тільки деяку кількість американських гаубиць m777.

За словами джерел видання, російські військові постійно вдосконалюють свої укріплення, насичуючи лінію оборони довготривалими вогневими точками з бетону.

Наступу української армії також не сприяє відкритий ландшафт Херсонської області, на якому війська виявляються вразливими для артилерійських ударів. До того ж поки на південному напрямку не спостерігається триразова перевага ЗСУ в живій силі й техніці, яка необхідна для успішного наступу.

Нагадаємо, високопоставлені чиновники США вважають, що Росії не вистачає сил, щоб повністю контролювати окуповану територію Херсонської області.

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