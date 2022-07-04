ЗСУ стоять в кілометрі від передмість Херсона, але бої за місто будуть важкими, - Economist

Передові підрозділи ЗСУ знаходяться в межах снайперського пострілу, тобто приблизно в кілометрі від перших передмість Херсона. Але бої за місто будуть важкими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist .

Неназваний співробітник української військової розвідки також заявив, що наступні два тижні будуть ще більш цікавими. Повідомляється, що докорінно ситуацію можуть змінити поставки більшого числа західних ракетних систем, а поки на південний напрямок направили тільки деяку кількість американських гаубиць m777.

За словами джерел видання, російські військові постійно вдосконалюють свої укріплення, насичуючи лінію оборони довготривалими вогневими точками з бетону.

Наступу української армії також не сприяє відкритий ландшафт Херсонської області, на якому війська виявляються вразливими для артилерійських ударів. До того ж поки на південному напрямку не спостерігається триразова перевага ЗСУ в живій силі й техніці, яка необхідна для успішного наступу.