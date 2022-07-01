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России не хватает сил удержать Херсон, на юге растет украинское сопротивление, - CNN

Новина українською →
Херсонская область, Пятница 01 июля 2022 23:56
России не хватает сил удержать Херсон, на юге растет украинское сопротивление, - CNN Фото: российский военный (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

У России нет достаточного количества сил, чтобы полностью контролировать оккупированную территорию Херсонской области. На юге растет украинское сопротивление.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, такую оценку ситуации дают высокопоставленные чиновники США.

Они обращают внимание на ряд инцидентов последних недель, связанных с покушениями на жизнь коллаборантов. Американская разведка называет это доказательством партизанской деятельности на юге Украины.

По мнению опрошенных должностных лиц CNN, отвлечение части российских войск из Херсонского на Донбасское направление создало для партизан окно возможностей для нападений на коллаборантов, а для украинских сил – время для контрнаступления.

В США подчеркивают, что движение сопротивления в оккупированной Херсонской области пока не переросло в организованное, и скептически относятся к его перспективам. Но в долгосрочной перспективе он может привести к массовым восстаниям среди украинского населения.

Одной из причин неудач российских военных американские чиновники называют приоритизацию военной кампании в ущерб налаживанию гражданской жизни на оккупированных территориях.

Напомним, украинские военные продолжают операцию по освобождению оккупированного Херсона. Однако в Минобороны заявили, что излишне радостные сообщения вредят украинскому продвижению.

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