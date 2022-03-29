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ВСУ сожгли российский бронированный автомобиль "Тайфун" (фото)

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 17:31
ВСУ сожгли российский бронированный автомобиль "Тайфун" (фото) Украинские военные уничтожили бронированный автомобиль "Тайфун" (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные Силы Украины уничтожили российский универсальный бронированный автомобиль "Тайфун. Отмечается, что эта техника особенно ценится боевиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что украинские воины уничтожили "Тайфун". Данный автомобиль был защищен от мин и засад.

"Тайфун" - это универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси, который относится к машинам класса MRAP.

"Украинские воины сделали его уникальным - так он точно еще нигде в мире не выглядел. Зацепило немного и других", - говорится в сообщении.

ВСУ сожгли российский бронированный автомобиль &quot;Тайфун&quot; (фото)ВСУ сожгли российский бронированный автомобиль &quot;Тайфун&quot; (фото)Украинские военные уничтожили бронированный автомобиль "Тайфун" (facebook.com/GeneralStaff)

Ранее мы сообщали, что украинские десантники ликвидировали российскую колонну, двигавшуюся на Николаев.

Также мы писали, что под Харьковом ликвидировали командира российской 200-й бригады.

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