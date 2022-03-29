ЗСУ спалили російський броньований автомобіль "Тайфун" (фото)
Збройні Сили України знищили російський універсальний броньований автомобіль "Тайфун. Зазначається, що ця техніка особливо цінується бойовиками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Повідомляється, що українські воїни знищили "Тайфун". Даний автомобіль був захищений від мін та засідок.
"Тайфун" - це універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі, який належить до машин класу MRAP.
"Українські воїни зробили його унікальним - так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших", - йдеться у повідомленні.
Українські військові знищили броньований автомобіль "Тайфун" (facebook.com/GeneralStaff)
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