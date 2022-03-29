ЗСУ спалили російський броньований автомобіль "Тайфун" (фото)

Збройні Сили України знищили російський універсальний броньований автомобіль "Тайфун. Зазначається, що ця техніка особливо цінується бойовиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

"Українські воїни зробили його унікальним - так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших", - йдеться у повідомленні.

"Тайфун" - це універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі, який належить до машин класу MRAP.

Повідомляється, що українські воїни знищили "Тайфун". Даний автомобіль був захищений від мін та засідок.

Раніше ми повідомляли, що українські десантники ліквідували російську колону, що рухалася на Миколаїв.

Також ми писали, що під Харковом ліквідували командира російської 200-ї бригади.

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