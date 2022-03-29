Под Харьковом ликвидировали командира российской 200-й бригады

Вооруженные силы Украины ликвидировали командира российской 200-й отдельной мотострелковой бригады Дениса Курило. Он погиб в боях под Харьковом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"В боях под Харьковом ВС Украины ликвидирован командир 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковник Денис Курило", - говорится в сообщении. Также сообщается, что 200 бригада понесла наибольшие потери во время войны против Украина. По имеющимся данным, были уничтожены две батальонные тактические группы этой бригады. Общие потери личного состава превысили 1500 военнослужащих.