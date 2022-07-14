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ВСУ сообщили о потерях живой силы и техники России на юге

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Четверг 14 июля 2022 03:36
ВСУ сообщили о потерях живой силы и техники России на юге Фото: Россия несет тяжелые потери в Украине (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ВСУ продолжают наносить удары по скоплениям живой силы и техники оккупантов на юге Украины. За сутки были уничтожены более десятка захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В целом, как сообщается, украинские военные уничтожили 13 оккупантов, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, также беспилотник и дрон-камикадзе.

"Во время проведения врагом разведки наших позиций на Херсонщине, наше зенитно-ракетное подразделение метко заземлил беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской громаде, а дрон-камикадзе был пойман с поличным и уничтожен в Великоалександровской громаде до нанесения им вреда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удары по двум пунктам управления вражеских войск и посадочную площадку в оккупированной Новой Каховке.

Напомним, ночью в Новой Каховке снова взорвался склад с боеприпасами.

По данным журналиста Романа Цимбалюка, Вооруженные силы Украины накануне нанесли удар по пункту управления 106-й российской воздушно-десантной дивизии, погибли десятки оккупантов, в том числе командиры.

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