ru ua
Чт, 14 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ повідомили про втрати живої сили і техніки Росії на півдні

Новость на русском →
Четвер 14 липня 2022 03:36
ЗСУ повідомили про втрати живої сили і техніки Росії на півдні Фото: Росія несе важкі втрати в Україні (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ЗСУ продовжують завдавати ударів по скупченнях живої сили і техніки окупантів на півдні України. За добу було знищено більше десятка загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Загалом, як повідомляється, українські військові знищили 13 окупантів, шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, також безпілотник і дрон-камікадзе.

"Під час проведення ворогом розвідки наших позицій на Херсонщині, наш зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу "Елерон-3" в Білозерській громаді, а дрон-камікадзе був спійманий на гарячому і знищений у Великоолександрівській громаді до заподіювання шкоди", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські військові завдали ударів по двох пунктах управління ворожих військ і посадковий майданчик в окупованій Новій Каховці.

Нагадаємо, вночі у Новій Каховці знову вибухнув склад з боєприпасами.

За даними журналіста Романа Цимбалюка, Збройні Сили України напередодні завдали удару по пункту управління 106-ї російської повітряно-десантної дивізії, загинули десятки окупантів, у тому числі командири.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область
NEWS
Жінок в Україні зобов'яжуть стати на військовий облік: терміни та правила
Жінок в Україні зобов'яжуть стати на військовий облік: терміни та правила
DAILY
Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови
Ростислав Шаправськийголовний редактор Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови