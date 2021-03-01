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В ВСУ сообщили о потерях боевиков на Донбассе в феврале

Новина українською → Донбасс, Понедельник 01 марта 2021 11:36
В ВСУ сообщили о потерях боевиков на Донбассе в феврале Фото: боевики (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за февраль боевики потеряли 37 человек. Из них 19 - погибшими, 18 - ранеными.

Об этом сообщил спикер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим в Twitter.

В ВСУ отметили, что почти все потери боевиков, кроме одной, были не боевыми:

  • Безвозвратные (200) - 19 (не боевые);
  • Санитарные (300) - 18 (не боевые 17, боевые 1).

С начала перемирия 27 июля 2020 года боевики потеряли 344 человека:

  • Безвозвратные (200) - 161 (не боевые 156, боевые 5);
  • Санитарные (300) - 183 (не боевые 179, боевые 4).

Также было уничтожено 12 единиц техники боевиков: 6 беспилотников, одну боевую бронированную машину (ББМ) и 5 единиц артиллерийских тягачей (АТТ).

Напомним, за прошедшие сутки боевики семь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Ранее РБК-Украина писало, что глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич считает, что Российская Федерация не будет идти на эскалацию конфликта на Донбассе, так как это будет слишком дорого стоить для боевиков.

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