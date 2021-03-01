В ВСУ сообщили о потерях боевиков на Донбассе в феврале

На Донбассе за февраль боевики потеряли 37 человек. Из них 19 - погибшими, 18 - ранеными.

Об этом сообщил спикер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим в Twitter .

В ВСУ отметили, что почти все потери боевиков, кроме одной, были не боевыми:

Безвозвратные (200) - 19 (не боевые);

Санитарные (300) - 18 (не боевые 17, боевые 1).

С начала перемирия 27 июля 2020 года боевики потеряли 344 человека:

Безвозвратные (200) - 161 (не боевые 156, боевые 5);

Санитарные (300) - 183 (не боевые 179, боевые 4).

Также было уничтожено 12 единиц техники боевиков: 6 беспилотников, одну боевую бронированную машину (ББМ) и 5 единиц артиллерийских тягачей (АТТ).