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У ВСУ повідомили про втрати бойовиків на Донбасі в лютому

Новость на русском → Донбас, Понеділок 01 березня 2021 11:36
У ВСУ повідомили про втрати бойовиків на Донбасі в лютому Фото: бойовики (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за лютий бойовики втратили 37 осіб. З них 19 - загиблими, 18 - пораненими.

Про це повідомив спікер Збройних сил України Сергій Нещадим в Twitter.

У ВСУ відзначили, що майже всі втрати бойовиків, крім однієї, були не бойовими:

  • Безповоротні (200) - 19 (не військової);
  • Санітарні (300) - 18 (не бойові 17, бойові 1).

З початку перемир'я 27 липня 2020 року бойовики втратили 344 людини:

  • Безповоротні (200) - 161 (не бойові 156, бойові 5);
  • Санітарні (300) - 183 (не бойові 179, бойові 4).

Також було знищено 12 одиниць техніки бойовиків: 6 безпілотників, одну бойову броньовану машину (ББМ) і 5 одиниць артилерійських тягачів (АТТ).

Нагадаємо, за минулу добу бойовики сім разів порушили режим "тиші" на Донбасі. В результаті обстрілу загинув український військовий.

Раніше РБК-Україна писало, що голова парламентського комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич вважає, що Російська Федерація не буде йти на ескалацію конфлікту на Донбасі, так як це буде занадто дорого коштувати для бойовиків.

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