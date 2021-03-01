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Завитневич про обострение на Донбассе: цена эскалации будет для РФ болезненной

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 09:55
Завитневич про обострение на Донбассе: цена эскалации будет для РФ болезненной Фото: Александр Завитневич (facebook.com Олександр Завітневич)
Автор: Владислав Красинский, Игорь Литвиненко

Украинская власть готова к любым вариантам эскалации конфликта на Донбассе со стороны Российской Федерации. При этом глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич считает, что эскалация для Москвы может оказаться слишком болезненной.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина".

"ВСУ способны нас защитить и Украина не будет одна в противодействии России в случае эскалации на Донбассе или в Крыму. Весь мир нас поддерживает, думаю, что это также повлечет новые санкции против России, новые проблемы, наверное, будут у российских чиновников высшего звена. Цена такой эскалации будет для них болезненной", - сказал Завитневич.

Как писало РБК-Украина, в ВСУ создают учебные места для отработки боевых действий в городе. Это позволит повысить подготовку к возможному освобождению оккупированной части Донбасса.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Вооруженные силы готовятся к наступлению на Донбассе. И пойдут в него в случае такого приказа.

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На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"