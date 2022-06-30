Будут ли украинские военные возвращаться на Змеиный: что говорят в Генштабе

Вооруженные силы Украины собираются отправить войска на остров Змеиный, который недавно освободили от оккупантов.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Что касается Змеиного. Противник покинул остров, мы заставили его это сделать. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет", - сказал Громов.

По его словам. в планах ВСУ - установить непосредственный физический контроль над этим островом.

"В настоящее время мы его контролируем с помощью нашего оружия" - добавил Алексей Громов.