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Будут ли украинские военные возвращаться на Змеиный: что говорят в Генштабе

Фото: ВСУ собираются отправить войска на Змеиный (mapio.net)
Автор: Евгений Прокопенко

Вооруженные силы Украины собираются отправить войска на остров Змеиный, который недавно освободили от оккупантов.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Что касается Змеиного. Противник покинул остров, мы заставили его это сделать. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет", - сказал Громов.

По его словам. в планах ВСУ - установить непосредственный физический контроль над этим островом.

"В настоящее время мы его контролируем с помощью нашего оружия" - добавил Алексей Громов.

Напомним, сегодня украинское командование сообщило, что российские оккупанты покинули Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.

После этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал подробности, как освобождали Змеиный.

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