Чи будуть українські військові повертатися на Зміїний: що кажуть в Генштабі

Збройні сили України збираються відправити війська на острів Зміїний, який нещодавно звільнили від окупантів.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Стосовно Зміїного. Противник залишив острів, ми змусили його це зробити. Наразі наших військових на острові немає, але це буде", - сказав Громов.

За його словами. у планах ЗСУ - встановити безпосередній фізичний контроль над цим островом.

"На даний час ми його контролюємо за допомогою нашої зброї" - додав Олексій Громов.