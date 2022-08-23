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ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Донбассе

Новина українською →
Украина, Вторник 23 августа 2022 16:54
ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Донбассе Фото: ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Донбассе (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные сбили российский вертолет во вторник, 23 августа, на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Группировки Объединенных сил.

"В День Государственного Флага Украины удалось уничтожить вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

По словам военных, сбить вражескую технику удалось подразделениям зенитно-ракетных войск Сил обороны.

Напомним, что ранее ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в Каховке и подтвердили поражение двух мостов.

Также военным удалось нанести удары по позициям россиян на нескольких направлениях. Результатом этого стали три уничтоженных БПЛА.

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