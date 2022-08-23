ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Донбассе

Украинские военные сбили российский вертолет во вторник, 23 августа, на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Группировки Объединенных сил .

"В День Государственного Флага Украины удалось уничтожить вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в Каховке и подтвердили поражение двух мостов.

Также военным удалось нанести удары по позициям россиян на нескольких направлениях. Результатом этого стали три уничтоженных БПЛА.

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