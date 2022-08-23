ЗСУ сьогодні знищили п'ять російських безпілотників
Фото: ЗСУ сьогодні знищили п'ять російських безпілотників (24tv.ua)
У вівторок, 23 серпня, українські військові "приземлили" ще п'ять ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"23 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня", - зазначають у Повітряних силах.
Також українські штурмовики і бомбардувальники здійснили 15 авіаударів по позиціях російських окупантів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові збили російський вертоліт у вівторок, 23 серпня, на Донбасі.
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