ЗСУ сьогодні знищили п'ять російських безпілотників

У вівторок, 23 серпня, українські військові "приземлили" ще п'ять ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Також українські штурмовики і бомбардувальники здійснили 15 авіаударів по позиціях російських окупантів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові збили російський вертоліт у вівторок, 23 серпня, на Донбасі.

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