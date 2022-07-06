ВСУ сегодня отбили штурмы россиян на нескольких направлениях фронта, - сводка Генштаба

Продолжаются 133 сутки украинского противостояния российскому вторжению. Сейчас ситуация на фронте такая:
На Волынском и Полесском направлениях определены подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного военного округа. Наши воины успешно отразили вражеские штурмовые действия в направлении Казачья Лопань - Сосновка.
На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления на направлении Изюм - Славянск. На направлении Долгенькое-Мазановка враг получил отпор и отошел.
На Краматорском направлении враг пытается овладеть населенными пунктами Верхнекаменское и Григорьевка. Применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.
На Бахмутском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и установить полный контроль над дорогой Бахмут - Лисичанск. Наши воины остановили наступление врага на направлениях Мироновка - Луганское и Гольмовский - Новолуганское и заставили россиян отойти.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях, с целью сковывания наших войск, враг обстреливал позиции наших подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
На Южнобугском направлении противник пытается удержать занятые рубежи.
В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины в море содержится 4 носители высокоточного оружия.
В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство. Кроме того, значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск принудительная мобилизация, что длится во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
Подразделения Сил обороны Украины продолжают стойко держать оборону на всех направлениях и наносить существенные потери войскам противника.